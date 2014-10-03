На Планерной улице полыхала трехкомнатная квартира

Никто не пострадал.

В Приморском районе вечером 9 июля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Планерная улица, 45к1, поступила на пульт спасателей в 20:07. В трехкомнатной квартире полыхало на площади 40 "квадратов" в двух комнатах и коридоре. С огнем пожарные справились к 21:07.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео, фото: Telegram / Топ новости Петербурга