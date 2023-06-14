Возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, который ударил ножом в шею знакомого

Между ними произошел конфликт на территории гаражного кооператива на Планерной улице.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на своего знакомого. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 23 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории гаражного кооператива на Планерной улице, в ходе конфликта со своим знакомым, ударил его ножом в область шеи. Однако свой преступный умысел злоумышленник не довел до конца в связи с тем, что потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Ранее пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе.

Видео: Telegram/ Питерский Следком