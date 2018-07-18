  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:02
120
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, там ему оказали медицинскую помощь.

Жительнице Петербурга предъявлено обвинение в покушении на убийство возлюбленного. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Вечером 15 июня в квартире дома по Витебской Сортировочной улице во Фрунзенском районе нетрезвая женщина в ходе конфликта нанесла мужчине два удара ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, там ему оказали медицинскую помощь. 

Фигурантке предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: сбросивший мужчину с эскалатора в ТРЦ на проспекте Культуры отправлен в колонию. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: покушение на убийство, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии