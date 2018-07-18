Пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе

Жительнице Петербурга предъявлено обвинение в покушении на убийство возлюбленного. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали в ГСУ СК РФ по городу.
Вечером 15 июня в квартире дома по Витебской Сортировочной улице во Фрунзенском районе нетрезвая женщина в ходе конфликта нанесла мужчине два удара ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, там ему оказали медицинскую помощь.
Фигурантке предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее на Piter.TV: сбросивший мужчину с эскалатора в ТРЦ на проспекте Культуры отправлен в колонию.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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