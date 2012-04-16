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Сбросивший мужчину с эскалатора в ТРЦ на проспекте Культуры отправлен в колонию
Сегодня, 10:23
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Сбросивший мужчину с эскалатора в ТРЦ на проспекте Культуры отправлен в колонию

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Пострадавший упал на заднюю поверхность тела с высоты второго этажа, полученные травмы оценены как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили 17 июня в надзорном ведомстве. 

Ночью 11 ноября прошлого года нетрезвый подсудимый, находясь в ТРЦ на проспекте Культуры, в ходе внезапного конфликта нанес незнакомцу удары кулаком в голову и лицо. Так потерпевший потерял равновесие и оказался в проеме между лестницами эскалатора. После фигурант стал добивать мужчину, стремясь сбросить его вниз. Он упал на заднюю поверхность тела с высоты второго этажа, полученные травмы оценены как тяжкий вред здоровью. 

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан иностранец, ударивший ножом беременную сожительницу на Псковской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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