На улице Академика Крылова горела чайхана

В здании общепита происходило горение потолка на площади два квадратных метра.

Сегодня, 9 июля, в Приморском районе произошел пожар. На улице Академика Крылова в доме № 3 вспыхнуло пламя в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. В здании общепита происходило горение потолка на площади два квадратных метра.

В 16:31 пожар ликвидирован. Кафе потушили 10 спасателей и две пожарные машины.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Фучика горел магазин.

Фото: Pxhere