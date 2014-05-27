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На улице Академика Крылова горела чайхана
Сегодня, 17:15
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На улице Академика Крылова горела чайхана

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В здании общепита происходило горение потолка на площади два квадратных метра. 

Сегодня, 9 июля, в Приморском районе произошел пожар. На улице Академика Крылова в доме № 3 вспыхнуло пламя в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. В здании общепита происходило горение потолка на площади два квадратных метра. 

В 16:31 пожар ликвидирован. Кафе потушили 10 спасателей и две пожарные машины. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Фучика горел магазин.

Фото: Pxhere

Теги: горело кафе, мчс, улица академика крылова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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