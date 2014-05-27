На улице Академика Крылова горела чайхана

Сегодня, 9 июля, в Приморском районе произошел пожар. На улице Академика Крылова в доме № 3 вспыхнуло пламя в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. В здании общепита происходило горение потолка на площади два квадратных метра.
В 16:31 пожар ликвидирован. Кафе потушили 10 спасателей и две пожарные машины.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Фучика горел магазин.
Фото: Pxhere
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