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На улице Фучика горел магазин
Сегодня, 14:50
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На улице Фучика горел магазин

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Пламя охватило 0,5 квадратного метра.

Сегодня, 9 июля, в Купчино загорелся магазин. Пожар произошел на улице Фучика в доме № 2, лит. А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:00. К этому часу пламя охватило 0,5 квадратного метра. 

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В 14:17 здание потушили. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что в Пушкине на Красносельском шоссе горел автосервис.

Фото: Piter.tv


 

Теги: горел магазин, мчс, пожар на фучика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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