На улице Фучика горел магазин

Пламя охватило 0,5 квадратного метра.

Сегодня, 9 июля, в Купчино загорелся магазин. Пожар произошел на улице Фучика в доме № 2, лит. А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:00. К этому часу пламя охватило 0,5 квадратного метра.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В 14:17 здание потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Пушкине на Красносельском шоссе горел автосервис.

Фото: Piter.tv



