В Пушкине на Красносельском шоссе горел автосервис

Пламя охватило 60 "квадратов".

В Пушкине сегодня, 9 июля, произошел пожар. На Красносельском шоссе в доме № 14/28 загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:44. В одноэтажном здании автосервиса размером 12х32 метра происходило горение на площади 60 квадратных метров.

С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 6:51 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге не осталось пригодных для купания водоемов.

Фото: Piter.tv