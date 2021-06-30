В Пушкине на Красносельском шоссе горел автосервис

В Пушкине сегодня, 9 июля, произошел пожар. На Красносельском шоссе в доме № 14/28 загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:44. В одноэтажном здании автосервиса размером 12х32 метра происходило горение на площади 60 квадратных метров.
С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 6:51 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге не осталось пригодных для купания водоемов.
Фото: Piter.tv
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