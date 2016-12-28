В Петербурге не осталось пригодных для купания водоемов

На сегодня отобрано 144 пробы воды.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу 8 июля проверили качество воды девяти водных акваторий на 24 пляжах в черте города. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодня отобрано 144 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Неделю назад специалисты ведомства также не нашли пригодные для купания водоемы в Петербурге.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу