В Петербурге нет пригодных для купания водоемов

Было отобрано 120 проб воды.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу вновь 1 июля провели проверку состояния качества воды девяти водных городских акваторий на 24 пляжах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодня отобрали 120 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга девяти водоемов, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее пригодным для купания оказалось Среднее Суздальское озеро.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)