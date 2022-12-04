В Петербурге признано пригодным для купания только Среднее Суздальское озеро

На сегодняшний день отобрано 96 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу 24 июня вновь проверило качество воды девяти водных акваторий, расположенных на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства.

На сегодняшний день отобрано 96 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам мониторинга качество воды на одном пляже – Среднего Суздальского озера в Выборгском районе – соответствует гигиеническим нормативам.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Управление Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее признали пригодным для купания Верхнее Суздальское озеро.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)