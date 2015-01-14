В Петербурге пригодно для купания только Верхнее Суздальское озеро

На 17 июня отобрали 72 пробы воды объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу с мая 2024 года проверяет качество воды девяти водных акваторий (24 пляжа), которые расположены на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства.

На 17 июня отобрали 72 пробы воды объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, качество воды на одном пляже – 1-е (Верхнее) Суздальское озеро в Выборгском районе – соответствует гигиеническим нормативам. Остальные водные акватории на территории 23 пляжей не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее, 11 июня, пригодным для купания специалисты признали озеро Безымянное в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV