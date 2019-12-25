В Петербурге только один пляж оказался пригодным для купания

Сотрудники Роспотребнадзора не рекомендуют использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу взяли 48 проб из более чем 20-ти городских водоемов. Только один из них прошел проверку - озеро Безымянное в Красносельском районе, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора не рекомендуют использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

По результатам проверки, качество воды не соответствовало нормативам в следующих местах: 1-е, 2-е и 3-е Суздальское озеро (Выборгский район), Ольгинский водоем (Выборгский район), река Ижора (Колпинский район), Финский залив (пляжи "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи"), озеро Разлив (пляжи "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый"), "Морские Дубки" (Приморский район), Колонистский пруд (Пушкинский район).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)