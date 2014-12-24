Охранник больницы на Костюшко задержан за избиение пациента

Полученные травмы медики оценили, как тяжкий вред здоровью.

Полиция Московского района задержала охранника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений посетителю больницы на улице Костюшко.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 декабря в полицию обратился 40-летний неработающий житель Санкт-Петербурга, сообщивший, что 12 декабря около 23:00 он был избит неизвестным в помещении больницы. По словам пострадавшего, конфликт возник внезапно.

Медики квалифицировали полученные потерпевшим травмы как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего петербуржца, работающего охранником, возле дома № 20 по Киевской улице. Он подозревается в совершении данного преступления. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведётся следствие.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге и Ленобласти за неделю задержали более 10 поджигателей.

Фото: Piter.TV