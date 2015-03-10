В Петербурге и Ленобласти за неделю задержали более 10 поджигателей

С 16 по 20 декабря регулярно происходили поджоги в общественных местах.

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области оперативно задержала группу поджигателей, совершивших ряд преступлений в последние дни. Злоумышленникам грозит серьезное наказание.

За прошедшую неделю на территории региона произошло несколько инцидентов. 16 декабря в Тихвинском районе Ленобласти девятиклассник попытался поджечь здание почтового отделения. Спустя два дня, 18 декабря, 76-летняя пенсионерка устроила "фейерверк" в помещении банка на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. В тот же день несколько подростков подожгли деревянный шкаф в подъезде дома на улице Лени Голикова.

Продолжая серию поджогов, 19 декабря в Кингисеппском районе Ленинградской области школьница попыталась поджечь здание районной администрации, а 20 декабря 18-летний юноша совершил поджог военкомата в том же районе.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки.

Как выяснилось в ходе расследования, все поджигатели действовали по указке неизвестных лиц, которые связывались с ними по телефону и в мессенджерах. Задержанным, несмотря на то, что они выполняли роль "биороботов", грозит серьёзное наказание за совершённые преступления.

Полиция обращается к гражданам с призывом проявлять бдительность и при малейшем подозрении на противоправные действия незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы избежать необдуманных поступков и их последствий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе второклассника случайно ткнули шариковой ручкой на перемене.

Фото: Piter.TV