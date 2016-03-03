В Красносельском районе второклассника случайно ткнули шариковой ручкой на перемене

Полиция проводит проверку случившегося.

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту травмирования 8-летнего второклассника в одной из школ города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 декабря около 16:05 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации ребёнка, доставленного из школы, расположенной в доме 80 по Ленинскому проспекту. Мальчик был госпитализирован с тяжёлой травмой глаза.

По предварительной информации, он получил травму во время перемены от другого ребёнка. Одноклассник случайно попал ему в глаз шариковой ручкой.

В настоящее время полиция проверяет все обстоятельства происшествия. Выясняются детали инцидента и степень тяжести полученных ребёнком травм.

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