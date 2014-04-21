Неизвестный сбил 84-летнего мужчину возле деревни Гостилицы

Полиция устанавливает все детали ДТП.

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Ломоносовском районе Ленинградской области.

20 декабря 2024 года около 17:00 на 7-м километре автодороги "Анташи-Ропша-Красное село" неустановленный автомобиль совершил наезд на 84-летнего жителя деревни Гостилицы. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

С места аварии были изъяты пластиковые фрагменты бампера и локера, предположительно принадлежащие автомобилю, совершившему наезд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Ведется работа по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия. Правоохранительные органы обращаются к очевидцам аварии с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Ранее Piter.TV сообщал, что бездомный пошёл на разбой с кочергой под Лугой.

Фото: Piter.TV