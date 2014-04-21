Бездомный пошёл на разбой с кочергой под Лугой

И отобрал у знакомого 1,5 тысячи рублей.

Полиция Лужского района задержала бездомного мужчину, подозреваемого в разбойном нападении с применением кочерги.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 декабря в полицию обратился 53-летний житель посёлка Мшинская и сообщил, что его знакомый избил его и похитил 1500 рублей. По словам заявителя, нападавший использовал в качестве оружия кочергу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день у дома № 110 по Ленинградскому шоссе в поселке Мшинская был задержан 40-летний бездомный, подозреваемый в совершении данного преступления. При задержании у подозреваемого была изъята шкатулка с наличными и кочерга, использованная при нападении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.

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Фото: Piter.TV