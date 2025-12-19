"Ночлежка" собирает одеяла для бездомных на фоне сильных морозов

Благотворительная акция поможет людям.

Благотворительная организация "Ночлежка" объявила сбор спасательных одеял для бездомных жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Акция направлена на поддержку людей, оказавшихся на улице в период сильных морозов, когда температура воздуха в Северной столице до конца недели опустится до -23 градусов.

Спасательные одеяла будут раздаваться на стоянках Ночного автобуса. Эти тонкие фольгированные полотна сохраняют тепло и позволяют людям пережить холодную ночь в уличных условиях.

Каждый желающий может помочь, приняв участие в сборе — принести спасательное одеяло лично или оформить его доставку в организацию. Центр "Ночлежки" в Петербурге находится по адресу: Боровая улица, дом 112Б, вход со стороны дома 1 на Расстанной. Акция направлена на минимизацию последствий суровой зимы для уязвимых категорий населения и позволяет каждому горожанину внести реальный вклад в сохранение жизни и здоровья людей без постоянного жилья.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прогнозируется небольшой снег и слабый мороз.

Фото: Pxhere