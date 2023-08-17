Бездомная женщина подожгла цветочный магазин в Ленобласти

Мотивы её действий пока устанавливаются.

Накануне, 30 апреля, поздно вечером в деревне Энколово Всеволожского района произошел инцидент с поджогом. Местный житель задержал 33-летнюю бездомную женщину, которая, по его словам, подожгла входную дверь цветочного магазина на Шоссейной улице.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили частично обгоревшую облицовку входа торговой точки. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемая, не имеющая определенного места жительства и занятий, была доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проверяют, не причастна ли задержанная к другим аналогичным инцидентам в районе.

Ранее Piter.TV сообщал, что посетитель бара на Стремянной улице попытался изнасиловать девушку.

Фото: Piter.TV