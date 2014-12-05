Посетитель бара на Стремянной улице попытался изнасиловать девушку

Девушка оказала сопротивление, ей удалось вырваться.

Росгвардейцы задержали мужчину, который попытался скрыться после нападения на посетительницу бара. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 30 апреля персонал заведения на Стремянной улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя девушка. По словам потерпевшей, с ней настойчиво хотел познакомиться мужчина. Новый знакомый назвал свои имя и номер телефона, но не стал дожидаться, когда девушка воспользуется контактами, а подкараулил ее возле женского туалета. Применив физическую силу и схватив посетительницу за волосы, злоумышленник затолкнул ее обратно в помещение, где совершил попытку изнасилования. Девушка оказала сопротивление, ей удалось вырваться. Позже она сразу пошла за помощью к работникам бара.

Спустя 15 минут 29-летнего мужчину задержали на улице Марата, его доставили в 28-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемого в изнасиловании падчерицы пенсионера ФСИН Петербурга отправили в СИЗО.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти