Подозреваемого в изнасиловании падчерицы пенсионера ФСИН Петербурга отправили в СИЗО

Предполагается, что он систематически насиловал не достигшую совершеннолетия девочку.

Красногвардейский районный суд Северной столицы отправил в СИЗО Григория Чурганова, которого подозревают в преступлении, предусмотренном 132-й статьей УК РФ. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как мы писали ранее, фигурант дела является 59-летним пенсионером ФСИН. Свои действия он совершал с октября 2017-го по апрель 2020-го года. Первый эпизод насилия над падчерицей был совершен, когда потерпевшей еще не было 12-ти лет.

Накануне Чурганов был задержан и дал признательные показания.

С 01.10.2017 по 08.04.2020 Чурганов, систематически, совершал в отношении потерпевшей 2005 г.р. насильственные действия сексуального характера, тем самым причинил последней моральные страдания, нарушил её половую неприкосновенность и нормальное психофизиологическое развитие. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчину отправили под стражу до 22-го июня.

Ранее мы также рассказывали, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области.

Фото: Piter.TV