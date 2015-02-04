В Невском районе пенсионера ФСИН заподозрили в изнасиловании падчерицы

Тело девушки осенью 2024 года нашли на детской площадке.

Расследование дела по факту самоубийства в Невском районе привело к возбуждению ещё одного уголовного дела, но уже о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В конце сентября 2024 года Следственный отдел в Невском районе начал проверку после того, как на детской площадке у дома на улице Евдокима Огнева было найдено тело 19-летней девушки.

В ходе следствия удалось установить, что 59-летний пенсионер ФСИН с октября 2017 года по апрель 2020-го в квартире на улице Корнея Чуковского неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. Во время первого насильственного эпизода ей еще не было 12 лет. В связи с этим 22 апреля 2025 года было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет.

Подозреваемый задержан 23 апреля и уже дал признательные показания.

Также недавно стало известно, что 13-летний житель Выборга подозревается в сексуальном насилии в отношении 6-летнего.

Фото: Piter.tv