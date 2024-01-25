13-летний житель Выборга подозревается в сексуальном насилии в отношении 6-летнего

С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика.

В Выборге подростка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В полицию 21 апреля обратилась 48-летняя жительница Выборга. Она сообщила, что с октября по декабря 2024 года в квартире на улице Гагарина 13-летний подросток совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летнего сына.

По данному заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В это же время в Петербурге молодого человека подозревают в изнасиловании восьмиклассницы на улице Нахимова. Подозреваемого привезли в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv