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13-летний житель Выборга подозревается в сексуальном насилии в отношении 6-летнего
Сегодня, 8:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

13-летний житель Выборга подозревается в сексуальном насилии в отношении 6-летнего

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С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика.

В Выборге подростка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В полицию 21 апреля обратилась 48-летняя жительница Выборга. Она сообщила, что с октября по декабря 2024 года в квартире на улице Гагарина 13-летний подросток совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летнего сына.

По данному заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В это же время в Петербурге молодого человека подозревают в изнасиловании восьмиклассницы на улице Нахимова. Подозреваемого привезли в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, насилие, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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