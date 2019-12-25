В Ленобласти создадут "зеленые комнаты" для переживших насилие детей

В регионе планируют кардинально изменить подход к защите детей, пострадавших от жестокого обращения.

Ленинградская область должна внедрять новые инструменты для борьбы с преступлениями против несовершеннолетних. Об этом на совещании заявил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, профилактика преступлений против детей требует совместной работы правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, образовательных и медицинских учреждений. В качестве примера, Дрозденко предложил перенять успешный опыт Калининградской области, где создали специализированные безопасные помещения. Здесь следователи и психологи работают с пострадавшими детьми в комфортной среде.

В ближайшее время в Ленобласти планируется открыть специализированный центр помощи для несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также на базе Областного центра психического здоровья появится отделение, где родители смогут временно проживать вместе с детьми в период реабилитации.

Как отметил Дрозденко, о проблемах в семье часто узнают слишком поздно по замкнутости ребенка или падению успеваемости. Чтобы вовремя распознавать скрытые угрозы, Губернатор призвал объединить усилия органов опеки, школ, медиков и полиции в единую слаженную систему. Все новые меры интегрируют в действующие региональные программы поддержки.

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Фото: MAX/Александр Дрозденко