Где получить бесплатную юридическую помощь в Петербурге?

Жители города на Неве нередко нуждаются в услугах юристов.

Вопросы, связанные с жильем, трудовыми спорами, алиментами, наследством и кредитными долгами, требуют грамотного правового решения. Однако консультации специалистов могут оказаться слишком затратными. Piter.tv узнал, в каких организациях и при каких условиях возможно получить бесплатную юридическую помощь в Петербурге.

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?

Согласно федеральному законодательству, бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, которые не всегда могут позволить себе услуги адвокатов. В первую очередь, это:

— Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ.

— Инвалиды I, II и III групп.

— Беременные женщины и женщины, воспитывающие детей до трех лет. — Дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без родительского попечения, а также их законные представители.

— ВИЧ-инфицированные лица младше 18 лет, а также их законные представители. — Граждане, чей среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.

— Граждане РФ, не имеющие постоянной регистрации в стране, но ранее прописанные в Петербурге (если они обращаются за помощью по вопросам установления факта проживания в городе).

Адвокаты, участвующие в системе предоставления бесплатной юридической помощи, предоставляют гражданам бесплатные правовые консультации в устной и письменной формах. Они помогают составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие юридические документы, а также представляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных учреждениях и других организациях.

Как записаться на бесплатную юридическую консультацию?

Чтобы воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь, граждане могут обратиться в отдел социальной защиты населения администрации своего района или ближайший МФЦ. Кроме того, можно обратиться напрямую к адвокатам.

Своим правом на бесплатную юридическую помощь возможно воспользоваться самостоятельно или через представителей. Для этого представителю нужно предоставить паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, а также документ, подтверждающий его полномочия. Кроме того, в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, сведений о месте жительства в Петербурге, необходимы:

— документы, содержащие сведения о наличии у гражданина последнего места жительства в Санкт Петербурге (Ленинграде);

— документы, содержащие сведения о месте жительства или месте пребывания гражданина в Санкт Петербурге, справка о регистрации по месту пребывания граждан или решение суда об установлении места жительства или места пребывания в Санкт Петербурге.

Важно: Бесплатная юридическая помощь в Петербурге оказывается только по некоммерческим вопросам. Если ваш вопрос касается бизнеса, обратитесь к частным юристам.

Куда обратиться?

Список организаций, предоставляющих бесплатную юридическую помощь гражданам в Петербурге, доступен на сайте ГКУ "Городской информационно-расчетный центр", а также на сайте городского Правительства. Последняя информация датируется декабрем 2024 года.

В списках перечислены телефоны конкретных адвокатов, оказывающих бесплатные юридические консультации. Также в Петербурге существуют целые организации, которые занимаются вопросами этого вида помощи гражданам. К ним относятся:

— Коллегия адвокатов: АК-16 (Прием по предварительному согласованию: пн. – пт. 10.00 – 17.00);

— "Санкт Петербургская коллегия адвокатов" (прием по предварительному согласованию: вт., чт. 10.00 – 13.00, 14.00-17.00);

— Адвокатская консультация "Невская" (Прием по предварительному согласованию: пн.- сб.: 10.00 – 17.00).

Могут ли получить бесплатную юридическую помощь граждане, не относящиеся ко льготным категориям?

Ежегодно Главное управление Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти проводит дни оказания бесплатной юридической помощи населению. Ее оказывают сотрудники Минюста, представители Социального фонда России, специалисты Фонда "Защитники Отечества", адвокаты, нотариусы и судебные приставы.

Последний раз мероприятие проходило 11 и 12 сентября 2024 года. Более 50 специалистов, включая представителей фонда "Защитники Отечества", адвокатов, нотариусов и судебных приставов, помогали гражданам с различными вопросами. Наибольшее количество обращений было связано с жилищно-коммунальными и имущественными делами.

Если вам нужна юридическая консультация, не откладывайте обращение. Грамотная правовая поддержка поможет избежать многих проблем и защитить ваши права.

Фото: Pxhere