Молодого человека подозревают в изнасиловании восьмиклассницы на улице Нахимова

Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 21 апреля, отец 14-летней жительницы Петербурга обратился в полицию с заявлением, сообщило "Оперативное прикрытие". По словам мужчины, вечером 20 апреля в квартире на улице Нахимова малознакомый по имени Леонид принудил к половому акту его несовершеннолетнюю дочь, учащуюся 8-го класса.

Спустя некоторое время около дома №40 на ул. Кораблестроителей сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека. Задержанного привезли в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания.

Позже, днем 21 апреля, аналогичное заявление подала мама пострадавшей девочки — руководитель фирмы по продаже рыбы и морепродуктов. Она подтвердила факт насильственного полового акта между девушкой и задержанным молодым.

Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что педофил на велосипеде совратил 15-летнюю школьницу во Всеволожске.

Фото: Piter.TV