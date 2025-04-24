Подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе задержали

Арестованному 19 лет, он скрывался в лесу Сланцевского района.

Правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области. После преследования в лесу Сланцевского района и переговоров 19-летний Руслан был арестован, – сообщают в издании 78.ru.

Парня подозревают по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" за нападение на 24-летнего сотрудника МВД с ножом. Потерпевший оперуполномоченный Дмитрий Семенюк остановил проходящего мимо Руслана, поскольку тот был сход с лицом, находящимся в уголовном розыске.

Если вина подозреваемого в убийстве будет подтверждена, мужчину отправят в колонии на срок от 12-ти до 20-ти лет. Ему также может грозить пожизненное заключение.

Ранее журналисты также упоминали, что во время преследования Руслана правоохранителями применялось огнестрельное оружие.

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Видео: 78.ru