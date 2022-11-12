На территории бывшего мясокомбината "Самсон" горело заброшенное здание

В 14:18 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В Московском районе ликвидировали пожар в заброшенном здании на территории бывшего мясокомбината "Самсон". Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в 2-3-х этажном неэксплуатируемом здании по адресу Московское шоссе, д. 13 литер. ВА поступило 24 апреля в 13:54. В здании происходило горение на площади 200 кв. метров. В 14:18 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В 14:31 пожар был локализован. В 16:40 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Здание на Московское шоссе, 13, лит. Б уже горело в 2023 году. Тогда прокуратура организовала проверку после масштабного пожара на мясокомбинате "Самсон".

Фото: Piter.tv