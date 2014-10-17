Застройка бывшей территории мясокомбината "Самсон" пройдет под руководством архангельского девелопера

Эксперты оценивают стоимость земли в 2,5 миллиарда рублей.

Группа "Аквилон" возобновляет разработку проекта застройки территории бывшего мясокомбината "Самсон" в Санкт-Петербурге, сообщает "Деловой Петербург".

ООО "Специализированный застройщик "Консоль" из Архангельска получило два разрешения на строительство для освоения участка площадью 1,8 гектаров на Московском шоссе, 13. Данные Росреестра свидетельствуют, что участок перешел от ООО "Самсон-Мед" к владельцам инвестиционных паёв ЗПИФК "Развитие А". Новый застройщик связан с группой "Аквилон", базирующейся в Архангельске.

Эксперты оценивают стоимость земли в 2,5 миллиарда рублей. Участок расположен в Московском районе, неподалеку от станции метро "Звёздная", окруженный развитой торговой и социальной инфраструктурой.

В планах застройщика возведение жилых комплексов общей площадью 31,6 тысяч квадратных метров (включая 22,8 тысяч квадратных метров жилой площади) под литером ВГ и 28,1 тысяча квадратных метров (с 19,7 тысяч квадратных метров жилой площади) под литером ВА. Всего планируется создание 946 квартир.

На сегодняшний день на территории "Самсона" возводятся апарт-отель "Avenue Apart Пулково", приобретённый группой "Эталон" в прошлом году, и два корпуса жилого комплекса "Звезды столиц" от застройщика "ИнтерГрупп" Зураба Бисиева. Текущая стоимость жилья в этом районе, по данным ЦИАН, колеблется от 210 до 270 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: Piter.TV