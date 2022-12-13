Прокуратура проводит проверку после масштабного пожара на мясокомбинате "Самсон"

Пламя охватило 600 "квадратов".

Накануне, 29 апреля, в бывшем здании мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе произошел пожар. Пламя охватило 600 "квадратов". Сейчас прокуратура Московского района Петербурга проводит проверку после ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время прокуратура координирует действия контролирующих и правоохранительных органов по ликвидации последствий пожара. Пресс-служба прокуратуры Московского района

По последним данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в заброшенном здании на Московском шоссе, 13. С огнем боролись 28 спасателей и семь смецмашин. Они локализовали пожар в 21:42 и спустя минуту ликвидировали открытое горение.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожару на бывшем мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС.

Видео: Piter.tv, фото