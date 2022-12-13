Пожару на мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС

Сегодня вечером, 22 апреля, на Московском шоссе вспыхнуло здание мясокомбината "Самсон". Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:35. Пламя охватило 200 "квадратов" на четвертом этаже.
В 17:49 подан дополнительный номер 1-БИС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Огонь тушат семь спецмашин и 28 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv опубликовали видео с места ЧП.
Видео: Piter.tv
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