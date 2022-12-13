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Пожару на мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС

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Пламя охватило 200 "квадратов" на четвертом этаже. 

Сегодня вечером, 22 апреля, на Московском шоссе вспыхнуло здание мясокомбината "Самсон". Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:35. Пламя охватило 200 "квадратов" на четвертом этаже. 

В 17:49 подан дополнительный номер 1-БИС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Огонь тушат семь спецмашин и 28 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv опубликовали видео с места ЧП.

Видео: Piter.tv

Теги: горит мясокомбинат, мчс, полиция, самсон, сильный пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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