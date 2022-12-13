В здании мясокомбината "Самсон" пожар охватил 200 "квадратов"

Тушить пламя отправились четыре спецмашины и 18 пожарных.

Сегодня, 29 апреля, в Московском районе произошел серьезный пожар. Огонь охватил 200 "квадратов" в здании мясокомбината "Самсон" на Московское шоссе, 13, лит. Б. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:35. Тушить пламя отправились четыре спецмашины и 18 пожарных.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Корреспондент Piter.tv заснял на видео дым, который видно издалека. Подробности уточняются.

Тут уже пять пожарных машин. Полиция приехала. Слышу, ещё едут спасатели. Корреспондент Piter.tv

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Видео: Piter.tv