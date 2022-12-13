Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом в Новом Петергофе

В ДТП пострадали четыре пассажира общественного транспорта.

Смертельная авария произошла сегодня, 29 апреля, в Новом Петергофе. На Санкт-Петербургском проспекте в сторону Петергофской улицы столкнулись легковушка и автобус, в результате чего погиб водитель иномарки. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел в 15:00. В компании-перевозчике ООО "Вест-Сервис" рассказали подробности случившегося. Водитель легкового автомобиля неожиданно выехал на полосу встречного движения и влетел в автобус. В результате случившегося пассажиры общественного транспорта упали. Пострадали четыре человека.

На место ДТП приехали кареты скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

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Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"