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В Санкт-Петербурге правоохранители обезвредили мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции
Сегодня, 17:16
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В Санкт-Петербурге правоохранители обезвредили мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции

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Дебошира застрелили. Он умер до прибытия скорой помощи.

В Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям. Инцидент произошел в доме № 124 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Жильцы дома  вызвали полицию. Они пожаловались на буйного соседа, который неадекватно себя вел. На место случившегося прибыли стражи порядка и сотрудники МЧС. Дебошир отказался впускать в свою квартиру "гостей", запер все замки и выстрелил в сотрудника МЧС из ружья за то, что тот пытался попасть в его квартиру через окно. Пострадавший получил ранение. 

Полицейские взломали дверной замок и попали в дом к стрелку. Хозяин квартиры открыл огонь по оперативникам. Никто из них не пострадал благодаря бронезащите. 

Один из сотрудников МВД выстрелил в ответ и тяжело ранил дебошира. Тот умер до прибытия медиков.

Проводится проверка по факту инцидента. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: из Невы достали труп.

Фото: Piter.tv

Теги: застрелили дебошира, московский проспект, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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