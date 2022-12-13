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Из Невы достали труп
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Из Невы достали труп

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Погибшего эвакуировали на берег и передали полицейским.

В субботу, 29 апреля, в Кировске нашли труп. Местные жители заметили тело неизвестного в Неве. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место случившегося приехала бригада поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Погибшего эвакуировали на берег и передали полицейским.

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти мужчины. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: нева, полиция, спасатели, труп, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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