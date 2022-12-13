Из Невы достали труп

Погибшего эвакуировали на берег и передали полицейским.

В субботу, 29 апреля, в Кировске нашли труп. Местные жители заметили тело неизвестного в Неве. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место случившегося приехала бригада поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Погибшего эвакуировали на берег и передали полицейским.

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти мужчины. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти проверит воду в Тосно после сбоя на котельной.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО