Прокуратура Ленобласти проверит воду в Тосно после сбоя на котельной

В Тосно произошел кратковременный сбой энергоснабжения. Из-за технических неполадок на котельной в воде поднялась взвесь. Прокуратура Ленобласти проверит воду в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Тосненской городской прокуратурой по результатам мониторинга сети Интернет организована проверка качества воды в городе Тосно.
Пресс-служба Прокуратуры Ленобласти
В результате сбоя изменилось давление подачи водоснабжения в стояке внутридомовых сетей по улице Станиславского. Жители попросили проверить качество воды в домах.
Если ведомство выявит нарушения, будут принять меры прокурорского реагирования, рассказали в прокуратуре.
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Фото: Pxhere
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