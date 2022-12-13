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Прокуратура Ленобласти проверит воду в Тосно после сбоя на котельной
Сегодня, 16:11
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Прокуратура Ленобласти проверит воду в Тосно после сбоя на котельной

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Если ведомство выявит нарушения, будут принять меры прокурорского реагирования.

В Тосно произошел  кратковременный сбой энергоснабжения. Из-за технических неполадок на котельной в воде поднялась взвесь. Прокуратура Ленобласти проверит воду в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Тосненской городской прокуратурой по результатам мониторинга сети Интернет организована проверка качества воды в городе Тосно.

Пресс-служба Прокуратуры Ленобласти

В результате сбоя  изменилось давление подачи водоснабжения в стояке внутридомовых сетей по улице Станиславского. Жители попросили проверить качество воды в домах.

Если ведомство выявит нарушения, будут принять меры прокурорского реагирования, рассказали в прокуратуре.

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Фото: Pxhere

Теги: авария на котельной, взвесь, качество воды, проверка воды, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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