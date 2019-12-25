  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели вывели из леса женщину с собаками у Тосно
Сегодня, 10:18
301
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели вывели из леса женщину с собаками у Тосно

0 0

Добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум" определили местонахождение пострадавшей.

В Ленинградской области спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину с собаками. Об этом рассказали 25 августа в Аварийно-спасательной службе региона. 

Накануне ведомство получило заявку от местной жительницы, которая потерялась в лесном массиве около города Тосно. С ней были два питомца. Добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум" определили местонахождение пострадавшей, а ленинградские спасатели обнаружили и проводили ее до автомобиля.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленинградской области пропали два пенсионера. В настоящее время мужчин разыскивают добровольцы и спасатели. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: происшествия, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии