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Депутаты Петербурга хотят законодательно запретить бомбил
Сегодня, 16:00
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Депутаты Петербурга хотят законодательно запретить бомбил

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Юрлицам, ИП и физлицам планируют давать разрешение на работу в такси всего на пять лет.

Депутаты петербургского ЗакСа выступили против таксистов-частников на федеральном уровне. Они предложили внести поправки  в закон Петербурга, написанный на основе ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ".

Законопроект создали Алексей Цивилев, Михаил Барышников и Ольга Герасина. Депутаты считают, что городское правительство должно более внимательно относится к этому виду транспорта. Так, представители ЗакСа предложили вести реестр легковых такси, утверждать состав сведений о водителях, регулировать зону ответственности служб заказа такси.

Юрлицам, ИП и физлицам планируют давать разрешение на работу в такси на пять лет. Для всех машин, которые будут использоваться для такси, хотят ввести строгую цветовую гамму. В салоне автомобиля должна быть представлена информация о тарифах, чтобы водитель не смог обмануть пассажира.

Закон должен вступить в силу 1 сентября. Пока проект обсуждают в рабочих группах. Решение о вступлении закона в силу примут позже.

Ранее на Piter.tv: на Новоизмайловском проспекте разбилась легковушка.

Фото: Pxhere

Теги: бомбилы, такси, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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