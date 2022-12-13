Депутаты Петербурга хотят законодательно запретить бомбил

Юрлицам, ИП и физлицам планируют давать разрешение на работу в такси всего на пять лет.

Депутаты петербургского ЗакСа выступили против таксистов-частников на федеральном уровне. Они предложили внести поправки в закон Петербурга, написанный на основе ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ".

Законопроект создали Алексей Цивилев, Михаил Барышников и Ольга Герасина. Депутаты считают, что городское правительство должно более внимательно относится к этому виду транспорта. Так, представители ЗакСа предложили вести реестр легковых такси, утверждать состав сведений о водителях, регулировать зону ответственности служб заказа такси.

Юрлицам, ИП и физлицам планируют давать разрешение на работу в такси на пять лет. Для всех машин, которые будут использоваться для такси, хотят ввести строгую цветовую гамму. В салоне автомобиля должна быть представлена информация о тарифах, чтобы водитель не смог обмануть пассажира.

Закон должен вступить в силу 1 сентября. Пока проект обсуждают в рабочих группах. Решение о вступлении закона в силу примут позже.

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