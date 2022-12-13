На Новоизмайловском проспекте разбилась легковушка

Пьяный водитель сломал нос.

В субботу, 29 апреля, в Московском районе Петербурга произошла авария. На Новоизмайловском проспекте легковушка влетела в припаркованный грузовик. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Mercedes въехал в "Газель". От удара грузовая машина врезалась в авто, которое находилось впереди. По словам свидетелей случившегося, водитель иномарки был сильно пьян.

В результате случившегося элитный автомобиль серьезно повредился. Автомобилист остался жив. Его доставили в больницу. Мужчина сломал нос и повредил руки.

Подробности уточняются. На место ДТП приехали полицейские. Проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб