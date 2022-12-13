Ремонтные работы на Вантовом мосту сдали досрочно

Специалисты заменили деформационный шов на 56-м километре внутреннего кольца КАД.

Ремонтные работы на Вантовом мосту завершились досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 29 апреля.

Специалисты заменили деформационный шов на 56-м километре внутреннего кольца КАД. Они выполнили весь объем запланированных работ раньше срока.

Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Все временные технические средства были демонтированы.Введенные ранее ограничения сняли. Водителям доступны все четыре полосы движения.

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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|