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Ремонтные работы на Вантовом мосту сдали досрочно
Сегодня, 13:49
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Ремонтные работы на Вантовом мосту сдали досрочно

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Специалисты заменили деформационный шов на 56-м километре внутреннего кольца КАД.

Ремонтные работы на Вантовом мосту  завершились досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 29 апреля.

Специалисты заменили деформационный шов на 56-м километре внутреннего кольца КАД. Они выполнили весь объем запланированных работ раньше срока. 

Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Все временные технические средства были демонтированы.Введенные ранее ограничения сняли.  Водителям доступны все четыре полосы движения.

Ранее на Piter.tv: на трассе A-114 у Тихвина введут реверсивное движение.

Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|

Теги: вантовый мост, дороги, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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