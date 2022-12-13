На трассе A-114 у Тихвина введут реверсивное движение

Участок протяжённостью 44 км ждут масшабные дорожные работы.

Со 2 мая на участке трассы А-114 у Тихвина протяжённостью 44 км введут реверсивное движение в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт об участке с 418 по 462 км. Там дорожники отфрезеруют и уложат более 400 тыс. кв. м. асфальта, а также проложат новые прикормочные лотки, водосбросы, бортовые камни, барьерные ограждения. Вдоль дороги будут установлены 11 новых металлических автобусных павильонов и нанесено свыше 2,2 тыс. кв.м. разметки.

На время мероприятий движение будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Кроме того, в силу вступит ограничение скорости до 40 км/ч.

Ремонтные работы завершат к концу октября.

Ранее мы сообщили о том, что на мосту через Волхов на участке трассы А-114 введут реверсивное движение.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"