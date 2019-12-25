На "Скандинавии" под Петербургом с 6 по 14 ноября введут реверсивное движение

Скорость на данном отрезке дороги ограничат.

На участке "Магистральная" федеральной трассы А‑181 "Скандинавия" (от 0‑го до 8‑го километра, маршрут Санкт‑Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой) с 5 по 30 октября введут реверсивное движение. Его будут регулировать с помощью светофоров, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Скорость на этом отрезке дороги ограничат, автомобилисты смогут двигаться не более 40 км/ч. Ограничения связаны с работами по расчистке полосы отвода, где специалисты убирают лес и кустарник. Это первый этап капитального ремонта данного участка автодороги. Поскольку здесь предусмотрено всего две полосы — по одной в каждом направлении, — организация реверсивного движения необходима для безопасного проведения работ.

Работы планируют выполнять ежедневно с 08:00 до 18:00. Ограничения будут вводить поэтапно, каждый раз перекрывать будут участок протяжённостью не более одного километра.

Водителей Петербурга и Ленобласти просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов, внимательно следить за временными дорожными знаками и соблюдать установленные правила. ведомстве приносят извинения за возможные неудобства.

Ранее мы сообщали, что в Пушкине с 4 ноября перекроют Ляминский переулок.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"