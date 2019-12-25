Ляминский переулок перекроют в Пушкине с 4 ноября

Водителей просят учитывать новые ограничения.

В Пушкинском районе дорожное движение будет ограничено по проезду по Ляминскому переулку у дома 8 по Октябрьскому бульвару. Участок закроют с 4 ноября 2026 года по 11 июня 2027 года.

Как сообщили в Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ), причиной длительных ограничений станет размещение временного ограждения. Проезд по переулку будет перекрыт в течении семи месяцев.

Водителей просят быть внимательными на дороге, обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями направлений объезда. А также заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать новые ограничения при поездках в Пушкине.

Ранее мы сообщали, что с 1 по 10 ноября будет закрыт проезд по проспекту Испытателей.

Фото: Piter.tv