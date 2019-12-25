Четыре многоэтажных гаража построят на Гусарской улице в Пушкине

В Пушкине согласовали архитектурно-градостроительный облик четырех многоэтажных гаражей, которые разместятся вдоль Гусарской улицы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Каждый из объектов будет вмещать 228 машиномест. Гаражи дополнят инфраструктуру жилых территорий и обеспечат горожан дополнительными парковочными местами, тем самым уменьшив нагрузку на дорожную сеть района.
Согласно проекту, фасады зданий будут гармонировать с обликом уже существующей и планируемой жилой застройки. Для гаражей № 1–3 архитекторы предложили решение на базе параллелепипедов разной длины: элементы ритмично разместят на фасаде и дополнят контрастными ламелями. Отделка стен предполагается с применением штукатурки.
В облике четвёртого гаража будут сочетаться вертикальные элементы — сэндвич‑панели скрытого монтажа и горизонтальные металлические ламели, выдержанные в одной цветовой палитре.
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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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