Четыре многоэтажных гаража построят на Гусарской улице в Пушкине

Каждый рассчитан на 228 машиномест.

В Пушкине согласовали архитектурно-градостроительный облик четырех многоэтажных гаражей, которые разместятся вдоль Гусарской улицы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Каждый из объектов будет вмещать 228 машиномест. Гаражи дополнят инфраструктуру жилых территорий и обеспечат горожан дополнительными парковочными местами, тем самым уменьшив нагрузку на дорожную сеть района.

Согласно проекту, фасады зданий будут гармонировать с обликом уже существующей и планируемой жилой застройки. Для гаражей № 1–3 архитекторы предложили решение на базе параллелепипедов разной длины: элементы ритмично разместят на фасаде и дополнят контрастными ламелями. Отделка стен предполагается с применением штукатурки.

В облике четвёртого гаража будут сочетаться вертикальные элементы — сэндвич‑панели скрытого монтажа и горизонтальные металлические ламели, выдержанные в одной цветовой палитре.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе построят жилой дом с подземной автостоянкой.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре