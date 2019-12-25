Подросток, порезавший мать в Пушкине, состоял на учете у психиатра

При этом явных признаков агрессии с его стороны родственники не замечали.

Подросток, которого обвиняют в том, что вместе с другом пытался убить родную мать в Пушкине, состоит на учете у психиатра. Об этом 78.ru рассказал старший брат подозреваемого.

В последний раз молодой человек общался с матерью за неделю до нападения. Женщина жаловалась на подростка и говорила, что он связался с плохой компанией. По словам собеседника издания, явных признаков агрессии со стороны брата не замечалось.

Сын пострадавшей считает, что идея нападения на мать принадлежит не брату. Он также добавил, что его отец использовал грубые методы воспитания и мог иногда поднимать руку.

Ранее в Пушкине 15-летний подросток со своим сообщником нанесли не менее 11 ударов ножом в область тела, головы и шеи матери. Затем они выбросили женщину из окна квартиры. Потерпевшая выжила, на следующий день несовершеннолетнего задержали.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)