На Скандинавии перекроют две полосы с 6 по 23 июля

На участке с 65-го по 70-й километр в дневное время в обоих направлениях одновременно будут вести дорожный ремонт. Движение по свободной полосе ограничат скоростью 50 километров в час.

На федеральной трассе Скандинавия в районе населённого пункта Огоньки с 6 по 23 июля 2026 года вводятся временные ограничения для автомобилистов. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад, на этом участке в указанный период перекроют две полосы движения. Причиной введения ограничений стали плановые ремонтные работы на дорожном полотне, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Работы будут проводиться на отрезке трассы с 65-го по 70-й километр. Ремонт запланирован на дневное время суток и будет выполняться одновременно в обоих направлениях движения. На оставшейся свободной полосе для транспорта будет действовать ограничение скорости до 50 километров в час.

Водителям рекомендуется заранее учитывать эти изменения при планировании маршрутов, соблюдать повышенную осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные на участке ремонта.

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Фото: Piter.TV