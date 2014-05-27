Что делать, если во время движения по трассе закончился бензин

Первое, о чем стоит помнить, – это безопасность.

В России на многих заправках введены жесткие ограничения, из-за чего можно попасть в неприятную ситуацию на отдаленной трассе. Портал 110km.ru рассказал, что делать, если бензин закончился, а АЗС далеко.

Первое, о чем стоит помнить, – это безопасность. Как только вы почувствовали, что машина теряет тягу, не пытайтесь "дотянуть" до пункта назначения. Лучше остановиться заранее, пока автомобиль нормально управляется. Плавно снижайте скорость и съезжайте на обочину. Самый лучший вариант – отдельная широкая обочина или площадка отдыха. Сразу после остановки включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки не ближе чем в 30 метрах от авто.

Когда транспортное средство зафиксировано, позаботьтесь о пассажирах. Лучше всего отвести людей за ограждение или хотя бы на максимально безопасное расстояние от дороги. На остальных участников движения в нынешних реалиях не стоит рассчитывать. Поэтому рекомендуется сразу обратиться за профессиональной помощью.

Если у вас есть подписка на услуги автоклуба или опция техпомощи в страховом полисе, позвоните в службу. Крупные сети АЗС тоже нередко располагают собственными мобильными службами. А если все это невозможно по каким-либо причинам, остается вариант с эвакуацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW.

Фото: Piter.TV