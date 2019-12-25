На АЗС в Ленобласти увеличили лимиты на продажу топлива

Ситуация с обеспечением бензином в области остается стабильной и не имеет тенденции к ухудшению.

На некоторых автозаправочных станциях Teboil в Ленинградской области увеличен лимит отпуска бензина. По ряду видов топлива ограничения полностью сняты. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что ситуация с обеспечением бензином в области остается стабильной и не имеет тенденции к ухудшению.

Да, наиболее напряженная ситуация сейчас с АИ-95, с дизельным топливом попроще. По АИ-92 я знаю, что ряд компаний уже увеличил лимит с 30 до 40, 50 и даже 60 литров. И даже по АИ-95 сейчас есть компания, которая увеличила лимит до 40 л бензина. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградкой области

Губернатор уточнил, что особое внимание уделяется бесперебойному снабжению горючим на федеральных трассах, включая М-11, Р-21 "Кола", А-121 "Сортавала" и А-181 "Скандинавия".

Напомним, ранее председатель комитета информационной политики области Никита Донцов сообщал, что нефтяные компании разрешили жителям региона заправлять в канистры до 10 литров топлива на АЗС.

Ранее мы сообщили о том, что очереди на АЗС сократились в Ленобласти и еще 12 регионах.

Фото: Piter.TV