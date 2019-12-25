Топливный кризис: очереди на АЗС сократились в Ленобласти и еще 12 регионах

Ситуация с очередями на заправках улучшилась за счет уменьшения ажиотажного спроса.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области очереди на заправках заметно сократились. Много желающих заправиться водителей наблюдают в основном в часы пик, сообщили "Известия".

Согласно данным сервиса Russiabase, отслеживающего доступность бензина через сайт-локатор, сейчас зафиксировано заметное улучшение ситуации с топливом на автозаправочных станциях в 13 регионах России.

В Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти обстановка стала несколько лучше. Положительную динамику зафиксировали в Бурятии, Калмыкии, Республике Коми, Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, значительно снизилось число автомобилистов в очередях в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской и Новгородской областях. Аналогичная ситуация наблюдается в Орловской и Смоленской областях.

Ранее мы сообщали, что на АЗС в Ленобласти можно заправлять в канистры по 10 литров топлива. Кроме того, в регионе действует лимит на бензин для чиновников.

Фото: Piter.tv