В Ленобласти введен лимит на бензин для чиновников

Аналогичные рекомендации дали руководителям органов МСУ.

В Ленинградской области ввели лимит на топливо для чиновников. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, на решение текущих задач бензина достаточно.

Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Дал поручение автобазе правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Александр Дрозденко, губернатор

Аналогичные рекомендации дали руководителям органов МСУ.

Что касается топлива в канистрах, жители могут в счет лимита, установленного на каждой заправке, заправлять в них до 10 литров для садовой техники – бензопил и газонокосилок. Можно использовать только ГОСТовские канистры.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по расходу бензина в России.

Фото: Piter.TV